Carrossier in opleiding zakt door dak, werkgever riskeert boete wegens nalatigheid Wouter Spillebeen

15 januari 2020

12u41 0 Deinze Nadat een carrossier in opleiding ernstig gewond raakte toen hij door het dak van zijn werkgever in Deinze viel, moest het bedrijf vandaag voor de rechtbank komen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de zaakvoerder van nalatigheid en vraagt in totaal 40.000 euro aan boetes.

De student werkte in het kader van zijn opleiding bij een carrosseriebedrijf in Deinze. Daar waren op dat moment ook verbouwingswerken bezig. In december 2018 stak er winderig weer op, waardoor het zeil dat het onafgewerkte dak bedekte bewoog. Een werknemer van het bedrijf kreeg de opdracht om op het dak te klimmen en het zeil aan te spannen en hij vroeg op zijn beurt hulp van de student.

Maar op het dak liep het fout. De student zakte door een lichtstraat in het dak en kwam zeer ernstig ten val. Hij liep zware verwondingen op en revalideert nog steeds. Een jaar na de val, kan hij alleen stappen met een looprek. “Hij verblijft nog in het revalidatiecentrum, maar mag af en toe naar huis. Er is dus wel verbetering”, aldus de advocaat van de student.

Voorschriften

Volgens het Openbaar Ministerie had de werkgever de student nooit het dak op mogen sturen. “Het behoorde niet tot zijn normale takenpakket”, klinkt het. “Er waren geen leuningen en er werd geen valbescherming voorzien. De werken konden gewoonweg niet veilig uitgevoerd worden, zeker niet door een onervaren jongen die de gevaren niet kon inschatten.” De zaakvoerder en het bedrijf maken zich volgens het OM schuldig aan nalatigheid en vraagt om geldboetes van in totaal 40.000 euro op te leggen.

We gingen ervan uit dat het veilig was Beklaagde

“Dit is geen onderneming die zomaar de voeten veegt aan de veiligheidsvoorschriften”, antwoordde de verdediging, die de opschorting van straf vraagt. “Ze behalen 99 procent van de punten voor het naleven van voorschriften, voorzien opleidingen en hebben een eigen preventieadviseur, ook al moet dat niet. Er is nog nooit iets verkeerd gelopen en sinds het jaar 1997 zijn ze niet in contact gekomen met de arbeidsinspectie.”

Risico

Volgens de verdediging is het ongeval tragisch, maar ook niet meer dan een ongeval. “We gingen ervan uit dat het veilig kon gebeuren”, zeggen ze. “Al weken waren er arbeiders op het dak aan het werken en er was een loopbrug. We wilden alleen maar een zeil goed leggen.” “Wanneer jullie zagen dat het zeil niet goed lag, hadden jullie toch de aannemer moeten bellen”, merkte de procureur op. “Nu hebben jullie iemand blootgesteld aan een veel te groot risico.

Het slachtoffer deed ter zitting afstand van de burgerlijke partijstelling. Het bedrijf heeft namelijk alle ziekenhuiskosten al vergoed. Op 19 februari spreekt de rechtbank een straf uit.