Caroline (40) opent gezond huiskamerrestaurant: “In Mijn Pure Tafel vergeet je de zorgen van alledag” Anthony Statius

17 januari 2020

13u01 2 Deinze Liefhebbers van gezonde voeding in een huiselijke sfeer, kunnen sinds kort terecht in het huiskamerrestaurant Mijn Pure Tafel in Bachte-Maria-Leerne. Caroline De Maertelaere (40) brengt er iedere dag verse seizoensgebonden gerechten op tafel en geregeld staan er ook workshops rond koken, yoga, architectuur, mode of moestuinieren op het menu. “Hier hangt bewust geen klok, mensen kunnen hier ontsnappen aan hun hectische leven", zegt Caroline.

Healthy food to feel good. Dat is het motto van Mijn Pure Tafel, de nieuwe horecazaak in Bachte-Maria-Leerne. De focus ligt op het algemeen welbevinden en uitbaatster Caroline De Maertelaere weet waarover ze spreekt.

“Ik werkte vroeger in de HR- en marketingwereld en ik leidde een druk bestaan”, vertelt Caroline. “Op een bepaald moment ben ik mezelf tegengekomen met als gevolg dat ik alle energie uit mezelf zag verdwijnen. Ik heb in die periode veel gereisd en sindsdien ben ik veel bewuster gaan leven. Ik ging op zoek naar mijn pure ik en ik volgde de opleiding gezondheidscoach en daarna deed ik de cursussen chef-kok en voeding en vitaliteit. Ik voel me als herboren, vol energie en deze ervaringen wil ik nu delen met iedereen. Dit doe ik sinds kort met Mijn Pure Tafel.”

Oase van rust

Caroline ontvangt haar gasten in de woonkamer, een oase van rust langs de drukke gewestweg N466. “Van kindsbeen af ontdekte ik de smaak van de pure natuur”, zegt Caroline. “Mijn vader had zijn eigen moestuin en al huppelend liep ik aan zijn hand mee om te oogsten. Daarvan maakte mijn moeder de lekkerste gerechten. Deze liefde voor de pure keuken wil ik nu voortzetten. Met puur bedoel ik vers en zonder franjes. Wat je ziet, is wat je krijgt. Je kan hier terecht voor een gezond ontbijt en er staan vijf lunchgerechten, waarvan dagelijks twee nieuwe, op het menu. Ik gebruik vooral seizoensgebonden ingrediënten en ik werk zoveel mogelijk samen met lokale producenten. Alles, van de choco, crackers en de confituur tot het brood is zelfgemaakt.”

Hier draait alles om de belevenis. Er zijn mensen die hier komen ontbijten en pas om 15 uur vertrekken. Haast en spoed bestaan hier niet Caroline De Maertelaere

Belevenis

“In Mijn Pure Tafel draait alles om de belevenis”, vervolgt Caroline. “Er zijn mensen die hier komen ontbijten en pas om 15 uur vertrekken. Haast en spoed bestaan hier niet. Ik creëerde een sfeervol en rustgevend interieur waar je kan verpozen in fijn gezelschap of even tot rust komen. Ik heb een eigen lijn keramiek en alle interieurspullen zijn te koop. Je kan hier ook kookles volgen en verder plan ik nog onder andere yogaworkshops en aperitiefconcerten en zo veel meer rond het thema puur, terug naar de natuur. Bovendien kan je vanaf de lente heerlijk vertoeven op het zonneterras sfeervol ingericht. Je waant er jezelf op vakantie.”

Mijn Pure Tafel bevindt zich in de Leernsesteenweg 179 in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne. De zaak is open op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 22 uur. Op woensdag en zondag is het gesloten.

Meer info via www.mijnpuretafel.com.