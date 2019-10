Carlos Alleene te gast in eigen interviewreeks Anthony Statius

10 oktober 2019

13u35 0 Deinze Een uur cultuur begint op zondag 13 oktober aan een nieuwe reeks en als eerste gast komt Carlos Alleene, een van de presentatoren aan bod. Hij zal door zijn collega-interviewer Yves Van Durme geïnterviewd worden over zijn boek Voor ik het vergeet.

Journalist-auteur Carlos Alleene haalt in het boek ‘Voor ik het vergeet’ niet alleen herinneringen op aan auteurs, maar evenzeer aan beroemde kunstenaars en artiesten die hij ontmoette. Daarnaast publiceerde hij ook onder meer boeken zoals ‘Schrijvers zijn ook maar mensen’, ‘Met gesloten vuisten’ (levensverhaal van Johan Verstreken) en ‘Een verschrikkelijk mooi leven’, een tweedelig werk over Roger Raveel. Daarnaast was Carlos ook mediaverslaggever en noteerde hij ijverig zijn anekdotes, beschouwingen en citaten voor eigen gebruik.

Op zondag 13 oktober gaat hij om 11 uur in gesprek met Yves Van Durme in het Leietheater. De toegang is gratis en reserveren kan via www.leietheater.be/tickets.