Carlos Alleene stelt nieuw boek voor in Leiespiegel

27 mei 2019

16u07 0 Deinze Journalist en auteur Carlos Alleene stelt op dinsdag 28 mei zijn boek ‘Voor ik het vergeet. Een ego-document’ voor in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.

‘Voor ik het vergeet’ is de weerslag van een jarenlang leven als journalist en criticus. Het is een verzameling herinneringen aan boeiende figuren, kunstenaars en schrijvers, zoals Gerard Reve, Toon Hermans en Hugo Claus. Tijdens de voorstelling geeft burgemeester Jan Vermeulen het welkomstwoord en Rudy Vanschoonbeek van Uitgeverij Vrijdag overhandigt de eerste exemplaren van het boek. Daarna gaat Kurt Van Eeghem in gesprek met de auteur.

De voorstelling start om 20 uur en na het gesprek kan iedereen zijn of haar exemplaar laten signeren. Er wordt afgesloten met een glaasje. De toegang is gratis, maar reserveren is aangewezen: aanmeldingen@uitgeverijvrijdag.be.