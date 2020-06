Carlos Alleene schrijft boek over glaskunstenaar Jan Leenknegt: “Op zijn vijfde maakte hij glasramen van zijn vader na” Anthony Statius

08 juni 2020

09u35 0 Deinze Deinzenaar Carlos Alleene (68) heeft een boek geschreven over Jan Leenknegt, de glaskunstenaar uit Ronse. In ‘ Mijn schaduw blijft kleur’ belicht Alleene uitvoerig het werk van Leenknegt, dat nog tot 5 juli te zien is in het mudel in Deinze.

In het museum van Deinze loopt momenteel de overzichtstentoonstelling ‘Glaskunst in kosmisch perspectief’ van Jan Leenknegt. De kunstenaar is 70 jaar geworden en ter ere daarvan schreef Deinzenaar Carlos Alleene het kunstboek ‘Mijn schaduw blijft kleur’.

“Ik heb Jan leren kennen in 2002 tijdens het evenement Dorp vol poëzie in Machelen”, zegt Carlos. “We zijn bevriend geraakt en ik ben hem altijd blijven volgen. In het boek blik ik terug op zijn leven en werk. Leenknegt is een hedendaagse glazenier wiens sculpturen gebaseerd zijn op een aloude traditie. Wat hij ook doet, hij blijft schatplichtig aan beroemde namen als George Braque, Fernand Léger, Marc Chagall en Henri Matisse; kunstenaars die allemaal glasramen ontwierpen en zodoende een belangrijke evolutie in de glaskunst hebben teweeggebracht. Als kleine jongen was Jan niet uit het atelier van zijn vader weg te slaan. Jan was amper vijf toen hij al de glasramen van zijn vader in het klein probeerde na te maken en op zijn twaalfde had hij de techniek al helemaal onder de knie. Buiten het vertrouwde atelier studeerde de jonge Leenknegt aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en nadien verkaste hij naar Mechelen om er te leren tekenen, etsen en drukken. Het stelt hem in staat om op de beste manier vorm en kleur te geven aan een idee, een specifiek thema of een impressie. In het boek geef ik ook duiding bij de symboliek en de diepere betekenis van de glassculpturen.”

Het boek is te koop in het Mudel.