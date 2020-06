Captatieverbod in vallei Zeverenbeek en Vondelbeek Anthony Statius

02 juni 2020

09u24 0 Deinze Naar aanleiding van de aanhoudende droogte geldt er een verbod op watercaptatie in de vallei van de Zeverenbeek en de Vondelbeek in Deinze.

In Oost-Vlaanderen werd door waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere een captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders opgelegd. Door de droogtes van de afgelopen jaren hebben de grondwatervoorraden zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

In Deinze geldt er bijkomend een captatieverbod voor de valleien van de Zeverenbeek en de Vondelbeek. Dit verbod om in de vallei water op te pompen bestaat sinds vorig jaar en wordt nu verlengd. Redenen voor dit verbod zijn de overlast die het oppompen van water met zich meebrengt en de risico’s voor de natuur in de Zeverenbeekvallei. Het verbod geldt tot en met 31 december 2020.