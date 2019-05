Canisha zoekt gastgezinnen voor assistentiehonden: “Zonder hen kunnen we geen hulphonden trainen” Vzw Canisha zet op zaterdag 25 mei voor het eerst de deuren van trainingscentrum in Astene open Anthony Statius

23 mei 2019

08u19 4 Deinze De vzw Canisha traint jaarlijks een vijftal assistentiehonden en sinds 2017 doen ze dit vanuit een loods in de Gampelaeredreef 2 in Astene. Om wat meer naambekendheid te krijgen organiseren oprichter Gerrit Martens en zijn team een opendeurdag op zaterdag 25 mei. “Een assistentiehond opleiden kost 25.000 euro en om dit te bekostigen zijn we afhankelijk van gastgezinnen en fondsenwerving”, zegt Gerrit.

Gerrit Martens richtte op 6 december 2011 de vzw Canisha – canis betekent hond in het Latijn - op in Wetteren. Na omzwervingen kwam hij twee jaar geleden in Astene terecht, waar hij een loods recht tegenover de Colruyt in de Gampelaeredreef voor onbepaalde duur mag gebruiken. Dagelijks zijn Gerrit en zijn team er bezig met het trainen van assistentiehonden.

Opleiding van 25.000 euro

“We leiden verschillende soorten assistentiehonden op en plaatsen deze gratis bij mensen met een beperking”, zegt Gerrit. “Zo trainen we hulphonden voor mensen met een motorische beperking, hoorhonden voor doven en slechthorenden en autismehonden voor mensen met autismespectrumstoornis (ASS). We kopen de puppy’s - labradors, golden retrievers of Engelse cockerspaniëls - aan bij erkende fokkers en het duurt ongeveer tweeënhalf jaar om een hond op te leiden. Canisha plaatst de honden gratis en als je weet dat de training ongeveer 25.000 euro kost, dan weet je meteen waarom vrijwilligers, sponsors en gastgezinnen nodig zijn. Om meer gastgezinnen aan te trekken doen we graag nog een warme oproep, want zonder gastgezinnen, kunnen we geen honden trainen.”

“Bij een gastgezin leert de puppy de basistechnieken van socialisatie: zindelijkheid, liggen, zitten, omgaan met lawaai en, zeer belangrijk, aan de voet lopen,” vervolgt Gerrit. “De bedoeling is om het hondje zoveel mogelijk overal mee naartoe te nemen. Dit gebeurt onder het nauwlettend oog van een van onze vijf trainers. Daarna gaan onze trainers de honden verder opleiden en kijken met welke hulpvrager er een match is. Vervolgens gaat de hond een zestal maanden aan de slag bij die persoon met een beperking en na een examen beslissen wij of de hond definitief geplaatst kan worden. Ook daarna blijven we opvolgen of het dier goed verzorgd wordt.”

Opendeurdag

“Om onze vereniging eens wat meer naambekendheid te geven in de streek organiseren we op zaterdag 25 mei een opendeurdag. Van 10 tot 18 uur kan je bij ons terecht voor een infopunt voor gastgezinnen en aanvragers, rolstoelbeleving, uitgestippelde wandelingen, hersenwerk voor je hond, kinderanimatie, hondenfotografie en hapjes en drankjes. De toegang is gratis.”

Info: www.canisha.be en www.facebook.com/Canishavzwassistentiehonden.