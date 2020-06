Cafés op de Markt heropenen de deuren: “Kalmer dan anders, maar blij om vaste klanten terug te zien” Anthony Statius

08 juni 2020

13u48 1 Deinze Op de Markt van Deinze mochten de cafébazen hun trouwe klanten opnieuw bedienen. Niet aan de toog weliswaar, maar dat deerde de bezoekers niet. “We hebben vooral het gezelschap gemist”, klinkt het in Taverne Palace. Ook in De Hallepoort kwamen de eerste klanten maandagmorgen al langs.

Veel koffies, maar hier en daar een ‘dreupel’ of al een eerste pintje; ook in de cafés in Deinze mocht het weer. Op maandagochtend is de toog van Taverne Palace vanaf 10 uur steevast één van de ontmoetingsplaatsen waar lustig gebabbeld wordt over het voorbije weekend. Vandaag was de toog echter nog verboden terrein en de stamgasten namen dan maar plaats aan de tafeltjes, die binnen en buiten verspreid staan.

“Mijn omzet haal ik vooral uit mijn toog”, zegt zaakvoerder Chris Vincent. “Daar staan normaal gezien vijftien barkrukken, maar dat mag nu helaas niet. Ik vrees dan ook dat ik geen winst zal maken, zolang mensen niet meer aan de toog mogen zitten. Maar ik ben blij dat ik de deuren opnieuw mag openen, want we hebben onze klanten gemist.”

We wonen hier allemaal in de buurt en we hebben elkaar wel gezien op de bankjes op de Markt, maar dat is niet hetzelfde. We zitten graag op het terras en hopelijk wordt het snel beter weer Luc Danneels

Dat gevoel is duidelijk wederzijds. Zoals bij stamgasten Luc Danneels, Robert De Rycke, Yvette Vermeulen en Jacky De Clercq, die op het terras genieten van hun drankje. “We hebben vooral het gezelschap gemist”, zegt Luc. “We wonen hier allemaal in de buurt en we hebben elkaar wel gezien op de bankjes op de Markt, maar dat is toch niet hetzelfde. Wij zijn sowieso geen tooghangers. We zitten graag op het terras en hopelijk wordt het snel beter weer.” Ook Chris hoopt dat het snel opklaart: “Indien het nodig is, kunnen we ons terras uitbreiden. De leuke evenementen zoals de kermis, het vuurwerk, onze drie koersen en de toneelvoorstellingen in zaal Palace zullen we moeten missen, dus we hopen dat iedereen op het terras komt genieten.”

Biljart en darts ontsmetten

Wat verderop deed ook Dirk Bijn zijn café De Hallepoort open. “Het is duidelijk rustiger dan op een normale maandag”, zegt Dirk, “maar dat zal wel beter worden. Mensen zijn nog wat afwachtend en het weer zit ook niet mee. Ik heb mijn terras al uitgebreid en tijdens de woensdagmarkt zal ik ook een deel van de Markt kunnen gebruiken als terras. Aan de toog staan tafeltjes waar je met twee aan mag aanzitten, maar de bediening mag niet aan de toog zelf. Biljarten en een spelletje darts zijn toegelaten, maar na ieder spel moet ik wel de keus grondig ontsmetten. Het is allemaal een beetje wennen, maar we zijn blij dat we terug open zijn.”