Cafés in stationsbuurt ontwaken uit lockdown: “Ruimere terrassen in plaats van tooghangen” Anthony Statius

04 juni 2020

16u19 0 Deinze De cafébazen van de Deinse stationsbuurt maken zich klaar om pintjes te tappen voor hun klanten. Katelijne Coddens van rock- en metalcafé Elpee pakt eind volgende week vrijdag uit met een nieuw overdekt terras en Wesley Van Synghel van De Coupee en zijn buurman Bart De Maertelaere van Bartaki’s zullen het Statieplein omtoveren tot één gezellig zomerterras. “En nu maar hopen op goed weer”, klinkt het.

De horeca kreeg van de Nationale Veiligheidsraad eindelijk het signaal om volgende week te herstarten na de lockdown. Ook in Deinze maken cafés, restaurants en brasserieën zich klaar om terug hun klanten te ontvangen. Rond het Statieplein aan het station van Deinze wil men met extra ruime terrassen zoveel mogelijk mensen een plaats geven.

Kaart uitgebreid

“Ik open volgende week vrijdag de deuren", zegt Katelijne Coddens van het rock- en metalcafé Elpee. “Er komt een luifel aan de gevel zodat mensen beschut tegen de regen of de hevige zon van hun drankje kunnen genieten. Er komt ook een groot stuk overdekt terras bij naast het café. Dit zal volledig in Elpee-stijl worden ingericht, maar meer wil ik daar nog niet over verklappen. De kaart wordt alvast uitgebreid met enkele longdrinks en cocktails en enkele snacks. Aangezien tooghangen verboden is, zal ik ook binnen genoeg tafels en stoelen voorzien en deze mogen niet verplaatst worden. Ik kan ook gebruikmaken van het podium, want deze zomer zullen er helaas geen optredens plaatsvinden. Eerlijk gezegd vrees ik zelfs voor het najaar. Hier staan vaak buitenlandse bands en het is moeilijk om optredens vast te leggen, omdat de regels overal anders zijn. Zolang de sociale distancing geldt, is het ook moeilijk om een optreden te organiseren. We willen wel de muziekindustrie steunen door geregeld gast-dj’s plaatjes te laten draaien.”

Inzetten op zomerterras

Ook Wesley Van Syngel van café De Coupee treft de nodige voorbereidingen. “Ik heb de voorbije weken mijn terras vooraan vernieuwd en ik verwelkom mijn klanten op woensdag 10 juni vanaf 9 uur”, zegt Wesley. “Bij slecht weer heb ik voldoende parasols zodat mensen toch nog buiten kunnen zitten. Daarnaast kreeg ik de toestemming van de stad om het volledige Statieplein als terras te gebruiken. Tooghangen zit er niet in, dus moeten we volledig inzetten op een zomerterras. Het caféleven zal zich vooral buiten afspelen.” Bart De Maertelaere van Bartaki’s opent dinsdag als eerste café aan het station de deuren. “Zowel Wesley als ik waren nog maar net gestart toen het coronavirus uitbrak, dus we zullen ons cliënteel deels terug moeten heropbouwen”, zegt Bart. “Het wordt niet evident met die mondmaskers en bediening aan tafel, maar ik zie het volledig zitten. Ik verwacht nog niet meteen de grote stormloop, maar hopelijk maakt een mooie zomer alles goed.” Katelijne pikt in: “De boodschap luidt nu: kom uit uw kot, want je hebt er lang genoeg in gezeten. Mensen hebben nood aan sociaal contact, gewoon nog eens samen lachen zal deugd doen. Elkaar eens goed vastpakken mag nog niet, dat zal in het begin wel moeilijk zijn want we hebben onze klanten al zolang niet meer gezien. Ik bekijk het positief: het wordt een zomer zonder verre reizen of festivals, dus ik hoop dat mensen terug wat meer op café zullen gaan. Wij zullen iedereen met open armen ontvangen.”