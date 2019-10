Cafés De Coupee en Bartaki’s brengen vers horecabloed naar het Statieplein: “De stationsbuurt loopt leeg? Dan doen wij ze weer vollopen” Anthony Statius

29 oktober 2019

16u04 0 Deinze De stationsbuurt van Deinze heeft al jaren het imago van een leeglopende ballon, maar er zijn ondernemers die het tij willen doen keren. Onlangs begon Bart De Maertelaere (48) Bartaki’s in het voormalige café ‘t Perron en hij krijgt weldra versterking van Wesley Van Syngel (42) en Sabine De Koker (40), die donderdagavond de deuren van De Coupee openen. “Mensen smachten naar nieuwe café’s, het Statieplein zou weer moeten bruisen van het leven”, zeggen Wesley en Sabine.

Nadat het jongerencafé Blackbox66 bekendmaakte om tijdelijk de deuren te sluiten, komt de leegstand van sommige horecapanden aan het station plots weer ter sprake. Maar met twee nieuwe café’s is er nog geen reden tot paniek. Naast vaste waarde Muziekcafé Elpee zijn er op het Statieplein twee nieuwe etablissementen waar Deinzenaren een pintje kunnen drinken.

Nadat café Donky’s op de fles ging, werd het pand al snel overgekocht door het sympathieke koppel Wesley Van Syngel en Sabine De Koker. Hij is de zoon van de beruchte cafébaas Lieven Van Syngel van café De Rode Haan in Merelbeke en zij was lange tijd zaakvoerder van ‘t Frituurke in Halle. Het koppel leerde elkaar kennen op de werkvloer van Lidl en donderdag starten ze samen een nieuw avontuur met café De Coupee in Deinze. “Ik heb tot 2009 in talrijke horecazaken gewerkt en het ondernemersbloed heb ik meegekregen van mijn grootvader Marcel en mijn vader Lieven”, zegt Wesley. “Na de geboorte van mijn tienjarige dochter Yelthe ben ik in de retailsector beland, maar horeca zit in mijn DNA, dus waag ik nu de sprong om mijn eigen café te beginnen. In Sabine heb ik de perfecte partner gevonden.”

“We hebben overal in Vlaanderen gezocht naar een geschikt pand, maar in Deinze hebben we ons ding gevonden", pikt Sabine in. “Het café kon een goeie opfrisbeurt gebruiken, maar we voelden meteen dat we hier ons ding zouden kunnen doen. We zijn hier door de stad, de buren en de collega’s zeer warm onthaald en we geloven erin dat we met De Coupee de stationsbuurt mee kunnen helpen heropleven. Mensen smachten naar nieuwe café’s in Deinze, want het aanbod is beperkt. De Coupee, de naam verwijst naar een treincoupé en is een knipoog naar het station, wordt een ontmoetingsplaats waar iedereen zich welkom voelt. Niemand zou zich te jong of te oud mogen voelen om hier binnen te komen. Er staan 45 soorten bier, een twaalftal gins, cocktails en enkele tapas op de kaart en we zijn van plan om af en toe onze klanten te verrassen met nieuwigheden. Gewoon je deuren opendoen en hopen dat mensen langskomen, dat werkt niet meer; je moet ondernemend zijn. We hebben al een nieuw terras aangelegd en volgende zomaar komt er achteraan nog een extra terras bij. We staan sterk in onze schoenen en we geloven erin dat we het Statieplein opnieuw kunnen doen bruisen van het leven.”

Wesley en Sabine staan er gelukkig niet alleen voor want deze zomer opende Deinzenaar Bart De Maertelaere café Bartaki’s in het pand waar vroeger ‘t Perron gevestigd was. “Ik heb vroeger veel in de horeca gewerkt en het was altijd mijn droom om een eigen zaak te starten”, zegt Bart. “Ik baat het café samen uit met Marina Van Brussel, gekend van in café Donky’s. Bartaki’s betekent ‘Bartje’ in het Grieks, een land waar ik een voorliefde voor heb, in het bijzonder voor het eiland Kos. Het is een kroeg zoals je die vroeger had. Een café voor alle leeftijden, waar je kom voor de ambiance. Het klopt dat het niet gemakkelijk is om een café te runnen, zeker niet aan het station, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Nu we met drie zijn kunnen we de stationsbuurt wat meer doen leven. We zijn geen concurrenten van elkaar, hoe meer café’s, hoe meer volk.”

De Coupee opent op donderdag 31 oktober vanaf 18 uur. Het café zal iedere weekdag open zijn vanaf 7 uur en op zaterdag vanaf 9.30 uur. Op zondag is het gesloten. Bartaki’s is van dinsdag tot en met vrijdag open vanaf 9 uur en in het weekend vanaf 14 uur. Op maandag is het gesloten.