Café Elpee hotspot voor metalfestival Alcatraz: “Podium van amper twintig vierkante meter is gegeerde plaats in rock- en metalscene” Anthony Statius

30 januari 2020

08u45 0 Deinze Muziekcafé Elpee aan het station van Deinze is op negen jaar tijd gegroeid tot een gerespecteerde muziekclub voor metal- en rockfans. Op zaterdag 4 april zet cafébazin Katelijne Coddens de deuren open voor Alcatraz Bash, een nieuwe wedstrijd waarbij het Kortrijkse metalfestival Alcatraz samen met het magazine Rock Tribune op zoek gaat naar jong muzikaal geweld. “Ons podium trekt muziekliefhebbers van overal, maar in de eerste plaats is Elpee een café waar iedereen welkom is”, zegt Katelijne.

Met bijna wekelijks optredens van in totaal al honderden bands is Muziekcafé Elpee aan het station van Deinze een geliefde pleisterplaats geworden voor fans van het zwaardere muziekgenre. Van beenharde death metal tot een akoestische set van Guy Swinnen, op het podium van Katelijne Coddens is veel mogelijk, zolang het gaat om gepassioneerde artiesten zonder pretentie. Eind april viert Katelijne de negende verjaardag van haar café, tijd om even terug te blikken.

“Voor ik het toenmalige café ’t Stationneke heb overgenomen was ik hier al jarenlang klant”, vertelt Katelijne. “Ik zat hier ieder weekend, heb hier mijn liefde voor metal- en rockmuziek ontdekt en ondertussen veel vrienden gemaakt. Toen de toenmalige uitbater Tim bekendmaakte dat hij ermee wou stoppen, heb ik na lang nadenken beslist om het café over te nemen. Wel met als voorwaarde dat alles nieuw moest zijn: van het interieur tot de naam, maar ook het podium. Sporadisch speelde hier wel eens een groepje, maar na de passage van de Britse heavymetalband Fury UK is het aantal optredens in een stroomversnelling geraakt. Ik heb geïnvesteerd in een goede geluidsinstallatie en vier jaar geleden heb ik het geluk gehad om het pand te kopen. Ik heb dan de zaak uitgebreid met een groter podium en een betere accommodatie voor groepen die hier komen spelen. Dagelijks puilt mijn mailbox uit met aanvragen van groepen en het is bijna een fulltime job om te selecteren. Of ze nu nog maar net begonnen zijn, of ze draaien al 25 jaar mee in het circuit, ik probeer iedereen een kans te geven om hier te spelen.”

Internationaal publiek

Ondertussen trekt de live muziek in Elpee een trouw publiek aan uit alle windstreken, zelfs uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. “De optredens doen de Elpee goed draaien op zaterdagavond, maar ik wil toch nog eens benadrukken dat het hier in de eerste plaats een volkscafé is waar iedereen welkom is”, vervolgt Katelijne. “Veel mensen die geen fan zijn van metal zijn nogal terughoudend om hier binnen te stappen, maar dat is nergens voor nodig. Wij zijn geen hooligans en er zijn hier nooit problemen. Er heerst een no-nonsense-mentaliteit en daar ben ik trots op. Wie zich daar in kan vinden, zal zich hier zeker thuis voelen. Mijn boodschap is dat mensen veel meer moeten buitenkomen. Ga eens op café in plaats van te gamen of op sociale media te zitten. Als ik die horrorverhalen van Tinder hoor, ach ik mij soms ziek. Kom gewoon op café, zo leer je ook mensen kennen. Onlangs had ik mijn nieuwjaarsreceptie. Metalfans, mensen die geen bal om muziek geven en buren zaten hier allemaal samen gezellig pintjes te drinken. Dat vind ik mooi om te zien en hopelijk kan dit nog lang zo blijven.”

Talent ontdekken

Een van de stamgasten van Muziekcafé Elpee is Christophe Janssens uit Evergem, hoofdredacteur van het metalmagazine Rock Tribune. Hij werd gecontacteerd door het metalfestival Alcatraz in Kortrijk om samen de Alcatraz Bash te organiseren, een wedstrijd waarbij onbekende bands kunnen strijden om een felbegeerd plekje op het festival.

“Er zijn drie voorrondes met telkens zes groepen: op zaterdag 7 maart in Ragnarok in Bree, zaterdag 14 maart in Hell in Diest en zaterdag 4 april in Elpee in Deinze. Per voorronde gaan de twee beste bands telkens door naar de finale, die op zaterdag 11 april plaatsvindt in South of heaven in Bilzen. De drie winnaars mogen de avond voor Alcatraz spelen op de camping voor zo’n tweeduizend festivalgangers. We hebben nu al een honderdtal inschrijvingen dus het loopt vlot. Waarom een voorronde in Elpee? Gewoon, omdat het hier goed is. Ideaal om jong muzikaal talent te ontdekken en gewoon een fijne plaats om mensen te ontmoeten. Katelijne ziet iedereen graag binnenkomen en ze staat nooit met een lang gezicht achter haar toog. Zo’n cafés zijn broodnodig, niet alleen voor metalliefhebbers, maar overal.”

Meer info via www.muziekcafeelpee.be en www.rocktribune.be/bash.