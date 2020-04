Café De Sterre ligt tegen de vlakte Anthony Statius

07 april 2020

15u55 0 Deinze Het bekende café De Sterre in Astene is verdwenen uit het straatbeeld van Astene (Deinze). Het café sloot op 1 januari 2016 de deuren en de Deinse projectontwikkelaar V³ Construct zal er nieuwe appartementen bouwen.

Op 1 januari 2016 sloot de toen 79-jarige Georgette De Waele na 57 jaar de deuren van De Sterre, haar gezellig volkscafé schuin over de Sint-Amandus en Sint-Jobkerk in Astene. Decennialang was het café een trekpleister voor kaarters, motorrijders en tal van verenigingen. Haar schoonvader Teo Verplaetse kocht het domein in 1919 en vijf jaar later werd het café gebouwd. In 1958 namen Stefaan en Georgette de zaak met de bijhorende kruidenierswinkel over. De voorbije vier jaar stond het gebouw leeg en heel sporadisch ging de deur nog eens open, onder andere tijdens de jaarlijkse kermis in het dorp.

In januari organiseerden de ondernemers Guido Vanmeirhaeghe, Denijs Van De Weghe en Yves Vande Putte van projectontwikkelaar V³ Construct er nog een afscheidsfeestje en deze week werd het horecamonument gesloopt. Op de plaats van het café komen er appartementen in landelijke stijl en het project krijgt de naam residentie De Sterre, als verwijzing naar de rijke voorgeschiedenis van de locatie. De werken zouden in 2021 klaar moeten zijn.

Meer info via www.v3construct.be.