C&A verlaat D-Shopping Deinze Anthony Statius

21 januari 2020

19u09 5 Deinze De kledingwinkel C&A in het D-Shoppingpark in Deinze heeft de deuren gesloten. Er komt een nieuwe winkel in de plaats.

Het D-Shoppingpark langs de Guido Gezellelaan in Deinze moet het voortaan zonder C&A doen. Het filiaal vn de bekende keten is ondertussen gesloten en het nieuws werd bekendgemaakt via de Facebookpagina van D-Shopping.

“Het klopt inderdaad dat C&A het shoppingpark verlaat”, zegt Nadia Sjongers van Bimmo, de eigenaar van het shoppingpark. “Er gingen al geruchten de ronde en we kregen veel vragen van klanten, vandaar de korte mededeling op onze sociale media. Ondertussen is de winkel ook effectief gesloten. Maar niet getreurd, want er komt een nieuwe winkel in de plaats. Welke dat zal zijn kan ik nog niet verklappen.De nieuwkomer zal binnenkort onthuld worden.”

Bij C&A België is men karig met informatie over de sluiting. “Momenteel telt C&A 126 filialen in België”, zegt communicatieverantwoordelijke Sven Verresen. “Onze winkelportfolio wordt voortdurend gemonitord en beslissingen over sluitingen, maar ook openingen en moderniseringen nemen we op basis van prestaties en markttrends. De winkel zal niet verhuizen naar een andere locatie in Deinze.”

Eind maart 2014 opende C&A als eerste winkel in het gloednieuwe D-Shoppingpark. Later volgden onder andere JBC, ZEB, Bel & Bo, Lola & Liza, Eldi, Veritas, Bristol en ICI Paris XL.