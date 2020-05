BV’s houden online veiling voor vzw Canisha: “Ook na corona willen we pups blijven opleiden” Anthony Statius

14 mei 2020

13u26 1 Deinze Canisha, de vzw uit Astene die assistentiehonden traint, zit door de coronacrisis krap bij kas. Om de verdere training van assistentiehonden te kunnen blijven garanderen, organiseert men op 29 mei Canisha’s Veilingkot, een online veiling met peters Alain Remue en Jan Schepen en meters Jits Van Belle en Katja Retsin.

Vzw Canisha leidt verschillende soorten assistentiehonden op en plaatst deze gratis bij mensen met een beperking. Sinds enkele jaren vestigde oprichter Gerrit Martens zich in de loods recht tegenover de Colruyt in de Gampelaeredreef in Astene. Door de coronacrisis zag de vereniging al haar geplande evenementen en acties in het water vallen.

“Om onze werking te kunnen blijven garanderen, gingen we op zoek naar een alternatieve manier om geld in het laatje te brengen”, zegt vrijwilliger Veerle Geirnaert. “Het opleiden van een hulphond kost 25.000 euro en we zijn grotendeels afhankelijk van fondsenwerving. We kunnen iedere euro goed gebruiken en daarom lanceren we een online veiling onder de naam Canisha’s Veilingkot. Hiermee willen we geld inzamelen voor onze vereniging, zodat we onze werking ook na de coronacrisis kunnen blijven garanderen en pups kunnen blijven aankopen, opleiden en gratis ter beschikking stellen van mensen met een beperking.”

Peters en meters

“De veiling vindt plaats van vrijdag 29 mei om 17 uur tot maandag 1 juni om 8 uur”, vervolgt Veerle. “We schakelen hiervoor de hulp in van onze peters en meters, namelijk Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, Familie-actrice Jits Van Belle, acteur Jan Schepens en zijn echtgenote, presentatrice/actrice Katja Retsin. Jits Van Belle biedt onder andere een uniek mondmasker van Familie en enkele cd’s aan. Jan Schepens en Katja Retsin veilen een gesigneerde foto van Jan als het Beest uit ‘Belle en Het Beest’ en drie kinderboekjes gemaakt door Katja. Alain Remue biedt een dagje bij de Cel Vermiste Personen in Brussel aan, dit onder de persoonlijke begeleiding van hemzelf.”

Meer informatie vind je via het Facebookevenement Canisha’s Veilingkot.