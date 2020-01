Buysse-prijzen voor Ginette Filliers, Frank Langeraert, en de Kastaars van Chiro Landegem Joeri Seymortier

27 januari 2020

09u38 0 Deinze GroenRood Deinze heeft de Buysse-prijzen uitgereikt. Ze gaan naar dit jaar naar Ginette Filliers, Frank Langeraert, en de Kastaars van Chiro Landegem.

Met de uitreiking wil GroenRood elk jaar enkele verdienstelijke Deinzenaren-Nevelaars en hun engagement in de kijker zetten. Hansbekenaar Frank Langeraert is dit jaar de laureaat van de Cyriel Buysse-prijs, voor het onderdeel cultuur. Hij is actief bij Vlakaf. Zijn laatste straffe daad is het boek met straatnamen waarvoor hij de inwoners uit alle straten bij elkaar bracht.

De Lucien Buysse-prijs gaat naar mensen die volharden in een niet zo eenvoudige opdracht. De Kastaars van de Chiro van Landegem zijn de winnaars. De afdeling richt zich tot kinderen en jongeren die mentaal de dynamiek van de andere groepen moeilijk kunnen volgen.

Tenslotte is er ook de Alice Buysse-prijs, die vrouwen beloont die zich verdienstelijk maken. Dit jaar wint Ginette Filliers. Ze was jaren voorzitster van de cultuurraad. Daarnaast is ze actief als wereldwinkelier, bezielster van het Vooruit Toneel en voorleesster in het rusthuis.