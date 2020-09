Buurtbewoner is sluipverkeer in zijstraten Leernsesteenweg beu: “Omheining al tweemaal beschadigd” Anthony Statius

18 september 2020

11u12 0 Deinze Sinds de wegenwerken in de Leernsesteenweg (N466) in Deinze gestart zijn, wordt het in de omliggende straten steeds drukker. Krist Steyaert, die op de hoek van de Molenhuisstraat en de Mulderstraat woont, kaart de situatie aan. “Heel wat chauffeurs negeren de eenrichtingsborden en mijn omheining werd al voor de tweede keer beschadigd.”

Op maandag 24 augustus zijn de wegenwerken op de Leernsesteenweg (N466) tussen Drongen en Deinze, ter hoogte van de deelgemeenten Bachte-Maria-Leerne en Sint-Martens-Leerne, gestart. De gewestweg wordt gedurende een jaar afgesloten voor het verkeer en er zijn omleidingen voorzien. Dit brengt enkele problemen met zich mee en daar is onder andere buurtbewoner Kris Steyaert, die op de hoek van de Molenshuisstraat en de Mulderstraat woont, de dupe van.

“Sedert de werken aan de Leernsesteenweg is er een plaatselijke omleiding voorzien”, zegt Kris. “Jammer genoeg rijdt er nu veel meer verkeer door de smalle straten. Vooral ‘s morgens en ‘s avonds raast er heel wat verkeer voorbij, waaronder ook bestelwagens en zwaar verkeer dat hier niet moet zijn. Vorige week zaterdag moest ik vaststellen dat een van de paaltjes van mijn omheining volledig scheef stond door een aanrijding. Deze ochtend is er opnieuw iemand tegen mijn haag gereden en nu is één van de palen helemaal afgekraakt. Ik ben het beu en heb dan ook bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden.”

“Een bijkomend probleem is dat vele chauffeurs de eenrichtingsborden negeren”, zegt Kris. “Het verkeer komende van Gent zoekt toch een weg via de N466 en wanneer ze niet verder kunnen slaan ze af in de Molenhuisstraat of de Mulderstraat, wat tijdelijk verboden is. De politie controleert er af en toe, maar er blijven maar mensen de verkeersborden negeren.”