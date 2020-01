Burgemeester Vermeulen op Europese top in Parijs: “Half uur met prins Constantijn van Oranje kunnen praten” Joeri Seymortier

31 januari 2020

10u05 0 Deinze Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) uit Deinze is vandaag, vrijdag 31 januari, te gast op de conferentie ChangeNow in Parijs.

De fietsburgemeester van Deinze werd er door de organisatie Eumayors.eu gevraagd als spreker in de sessie van ‘Urban Mobility’. “De top is zeer prestigieus”, zegt Jan Vermeulen. “De top focust vooral op klimaatverandering, en bewezen en duurzame oplossingen om de globale uitdagingen waar te maken. Er zijn heel wat steden te gast. Deinze is vertegenwoordigd tussen onder andere San Francisco, Parijs, Londen en Helsinki. Heel wat regeringen vaardigen ministers af, en heel wat grote bedrijven hebben hun CEO gestuurd.”

Jan Vermeulen vertoeft in Parijs tussen mooi volk. “Onder andere prins Constantijn van Oranje is er te gast. Ik heb de eer gehad om al een half uur met de man te praten. Eerder zat prinses Zatashah van Malaysia naast mij. Ik pik hier veel ideeën mee voor Deinze. Die worden later concreet”, zegt de burgemeester nog.

Info: www.changenow-summit.com.