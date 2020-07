Burgemeester van Deinze roept inwoners op om Zeeland te vermijden omdat ze er te weinig mondkapjes dragen Anthony Statius Kristof Vereecke

23 juli 2020

13u23 0 Deinze Jan Vermeulen, de burgemeester van de Oost-Vlaamse stad Deinze, roept zijn inwoners op om niet meer naar Zeeland te gaan. Dat meldt Omroep Zeeland, de regionale omroep van de Nederlandse provincie.

Volgens Omroep Zeeland zouden enkele Deinzenaren in een winkel in Sluis geweigerd zijn omdat ze een mondkapje droegen. Volgens de Deinse burgervader is bij onze noorderburen het dragen van een mondmasker niet gevorderd tot waar het moet zijn. Hij roept de Zeeuwen op om een mondkapje te dragen zodat de Vlamingen zich weer veilig zouden voelen in Zeeland. Ondertussen roept hij de eigen inwoners op om niet meer naar Zeeland te trekken zolang men er te weinig mondkapjes draagt.

In Deinze geldt al lang een mondmaskerverplichting op de wekelijkse markt en een week voordat de federale verplichting in winkels er kwam, probeerde Jan Vermeulen al een verplichting door te duwen in supermarkten en superettes in de stad. Vanaf vandaag is een mondkapje ook verplicht in openbare gebouwen.