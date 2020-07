Burgemeester van Deinze over mogelijke mondmaskerverplichting in winkels: “Het is de logica zelve” Anthony Statius

09 juli 2020

18u17 0 Deinze Een week nadat de burgemeester van Deinze Jan Vermeulen (CD&V) tevergeefs Een week nadat de burgemeester van Deinze Jan Vermeulen (CD&V) tevergeefs probeerde om mondmaskers te verplichten in supermarkten , komt nu de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad om het in alle winkels te verplichten. “Ik ben blij dat ik gelijk krijg, maar ook boos omdat we opnieuw cruciale weken zijn verloren”, zegt Jan Vermeulen.

De Nationale Veiligheidsraad komt volgende week woensdag opnieuw bijeen om zich over de coronamaatregelen te buigen. Wellicht zal opnieuw bekeken worden of het dragen van een mondmasker tijdens het winkelen verplicht moet worden. Voorlopig luidt het advies nog steeds dat het dragen van een mondmasker tijdens het winkelen sterk aangeraden blijft. Ondertussen raakte bekend dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt om het dragen van een mondmasker in winkels te verplichten, een beslissing die enkel de Nationale Veiligheidsraad kan nemen.

Mediastorm

In de Oost-Vlaamse stad Deinze hoopt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) alvast dat de verplichting er komt. Vorige week belandde de burgervader nog in een mediastorm toen hij het dragen van mondmaskers verplichtte in alle supermarkten en superettes op zijn grondgebied. De dag zelf werd hij al teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken en titelvoerend burgemeester van buurgemeente Aalter Pieter De Crem (CD&V), die aan waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere de opdracht gaf om de beslissing van de Deinse burgemeester ongedaan te maken.

Of dit voelt als een overwinning? Tja, gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen is nog veel geestiger Jan Vermeulen

“Dat de Hoge Gezondheidsraad de verplichting van mondmaskers in winkels nu aanbeveelt, is geen verrassing”, zegt Jan Vermeulen. “Dat advies was er al in maart en het is gewoon de logica zelve. Met de stad Deinze hebben wij ons beleid zoveel mogelijk afgestemd op het advies van de Gezondheidsraad en ook de beslissing om mondmaskers te verplichten in supermarkten sluit daarbij aan. Jammer dat de regering ons toen niet gevolgd is.”

“Of dit nu voelt als een overwinning? Gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen is nog veel geestiger. Het is nu afwachten of de regering de bocht zal inzetten. De regering moet haar beleid afstemmen in functie van de volksgezondheid, niet in functie van de volgende verkiezingen. Het is al gebleken dat de bubbel van de Wetstraat niet altijd goed is voor het gezond verstand.”