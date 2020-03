Burgemeester Jan Vermeulen deelt videoboodschap met coronamaatregelen Anthony Statius

15 maart 2020

10u17 0

De Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) heeft een videoboodschap ingesproken voor alle inwoners van de stad. Hij roept er iedereen op om zich te houden aan de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Houd afstand van elkaar, was regelmatig de handen en blijf thuis”, zegt Jan Vermeulen. “Ga uw huisarts niet nodeloos bezoeken en bel enkel indien dit nodig is. We gaan ook de capaciteit in de winkels beperken, zodat we niet te dicht opeen staan. De bevoorrading in de winkels in Deinze is gegarandeerd, ook voor de komende weken.”