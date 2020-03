Burgemeester Deinze scherp voor politie Arteveldestad tijdens voorstelling elektrische wagens: “Deinze kan wat Gent niet kan” Cedric Matthys

05 maart 2020

19u39 8 Deinze De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft donderdagvoormiddag haar nieuwe elektrische wagens voorgesteld. Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, gaf hierbij een sneer richting zijn Gentse collega Mathias De Clercq. Het Gentse korps beschikt tot nog toe niet over elektrische wagens. “Maar we zijn volop aan het testen”, laat woordvoerder Matto Langeraert weten.

“Deinze kan wat Gent niet kan.” Jan Vermeulen (CD&V) zat donderdagvoormiddag niet verlegen om wat kritiek op het Gentse beleid. De burgemeester van Deinze stelde in het commissariaat de elektrische wagens voor waar de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem sinds kort over beschikt. Hij wees er fijntjes op dat de politie van Gent —gekend als groenste stad van Vlaanderen — geen enkel elektrisch voertuig heeft. “En dat terwijl het grondgebied van onze zone groter is”, aldus Vermeulen.

50.000 euro

Concreet zullen de wijkagenten van de politiezone de elektrische wagens gebruiken. De zone beschikte al over twee elektrische BMW’s i3 en koopt er nu nog vier extra aan. De voertuigen worden ingezet in Deinze, Nevele, Zomergem en Lovendegem. De kostprijs voor één elektrische wagen bedraagt ongeveer 50.000 euro, 10.000 euro ombouwkosten inbegrepen. Volgens Vermeulen is die kost perfect te verantwoorden: “Het liefst zie ik onze wijkagenten fietsen, maar ik begrijp uiteraard dat dat niet altijd gaat. In dat geval is de elektrische wagen de perfecte optie. Zo’n wagen straalt gezag uit en toont dat onze politie mee is met zijn tijd. Onze agenten zijn trots als ze ermee rondrijden. Dat onze mensen graag komen werken, is voor mij ook enorm belangrijk.”

Jaguar E-Pace

De politiezone Gent wenste niet te reageren op Vermeulens uitspraak. Wel licht woordvoerder Matto Langeraert het beleid rond elektrische wagen toe. “In Gent gebruiken we de politiewagens vaak dag én nacht, tijd om de elektrische wagens ‘s nachts op te laden, zoals in Deinze gebeurt, zou er dus niet zijn. Wel zijn we al meer dan een jaar bezig met het optimaliseren van ons wagenpark. We beschikken vandaag over twee hybride wagens en hebben er onlangs acht bijbesteld. Daarnaast hebben we 14 wagens op CNG (aardgas, nvdr.) en zijn er drie in bestelling. Verder testten we vandaag volop met elektrische wagens. Zo rijden onze agenten al enkele dagen rond met de Jaguar E-Pace, een elektrische SUV. Vandaag gingen ze er zelfs mee naar een meeting aan de andere kant van Vlaanderen om te kijken of de actieradius volstaat. Na deze test volgen nog tests met andere merken en dan zullen we evalueren of we elektrische wagens aankopen.”