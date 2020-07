Burgemeester Deinze na vernietiging beslissing om mondmaskers te verplichten in supermarkten: “Ik blijf achter mijn standpunt staan” Anthony Statius

01 juli 2020

12u40 0 Deinze De burgemeester Van Deinze, Jan Vermeulen (CD&V), heeft deze ochtend gereageerd op de vernietiging van zijn beslissing om mondmaskers te verplichten in supermarkten. Kort nadat hij de maatregel bekendmaakte, werd hij teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en ondertussen bevestigt gouverneur Didier Detollenaere dat de De burgemeester Van Deinze, Jan Vermeulen (CD&V), heeft deze ochtend gereageerd op de vernietiging van zijn beslissing om mondmaskers te verplichten in supermarkten. Kort nadat hij de maatregel bekendmaakte, werd hij teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en ondertussen bevestigt gouverneur Didier Detollenaere dat de beslissing vernietigd wordt. “Ik ben verwonderd over de gretigheid waarmee men deze beslissing heeft neergesabeld”, zegt Jan Vermeulen.

Ondanks het feit dat de beslissing van Deinze om mondmaskers te verplichten in supermarkten al werd vernietigd, heeft burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) toch het geplande persmoment deze ochtend (woensdag) laten doorgaan.

“Ik wil nog eens verduidelijken waarom ik deze maatregel heb genomen”, zegt Jan Vermeulen. “Hoewel het sterk wordt aanbevolen door de Nationale Veiligheidsraad, zie ik dat steeds minder mensen een mondmasker dragen. In supermarkten wordt het steeds drukker en mensen lopen er meer risico om besmet te worden met het coronavirus. Daarom heb ik in samenspraak met het schepencollege beslist om het dragen van een mondmasker te verplichten in supermarkten en superettes. Een sensibiliserende verplichting, waarbij we niet verwachten dat supermarktmedewerkers voor politieagent spelen.”

“Ondertussen heb ik vernomen dat de gouverneur de beslissing zal vernietigen”, vervolgt Jan Vermeulen. “Ik betreur dat men de maatregel op basis van formaliteiten en niet op basis van de inhoud vernietigt. Ik ben verbaasd over de gretigheid waarmee ministers over elkaar struikelen om mijn besluit de grond in te boren. Dit zegt veel over de manier waarop de regering met haar burgemeesters omgaan. Ik hoopte toch op iets meer respect. Ik zal aandringen op overleg op federaal niveau en hoop dat de maatregel alsnog kan worden ingevoerd.”

Momenteel zijn mondmaskers dus niet verplicht in de supermarkten van Deinze. “Ik blijf inhoudelijk achter mijn beslissing staan. Ik heb de voorbije uren heel wat positieve reacties binnengekregen en ik hoop dat door de aandacht die eraan werd geschonken meer mensen een mondmasker zullen dragen. Het coronavirus is nog niet weg en we moeten ons er verder tegen wapenen.”