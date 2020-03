Buren Torenbuurt delen 200 bloemen uit Anthony Statius

22 maart 2020

12u15 3 Deinze Enkele inwoners van de Torenbuurt in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) hebben zondag 200 bloemen uitgedeeld aan hun buren. “Een bloemetje fleurt misschien deze donkere dagen een beetje op”, zegt initiatiefnemer Steven Adams.

De jaarlijkse paaseierenraap in de Torenbuurt is door de coronacrisis in het water gevallen. Het buurtcomité van de wijk rond de watertoren in Petegem ging op zoek naar een alternatief en zo werden paaseieren vervangen door bloemen.

“We hebben onze stoute schoenen aangetrokken en gemaild naar Eurotuin Deinze om te vragen of zij nog bloemen op overschot hadden”, zegt Steven Adams. “Bij Eurotuin had men nog een kar met 200 Campanula’s of klokjesbloemen staan, die ze niet meer konden verkopen aangezien de winkel gesloten is door de coronamaatregelen. Wij hebben de bloemen uitgedeeld aan onze buren, zonder hun gezondheid daarbij in gevaar te brengen. We zetten de bloemen aan de deur en dan bellen we aan. Indien de mensen open doen, doen we een praatje vanop een veilige afstand. Zo hopen we een beetje kleur te geven aan deze donkere dagen van quarantaine.”

