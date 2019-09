Buren sluiten achterpoortje naar Driespoort Shopping af met eigen omheining wegens te veel overlast Anthony Statius

17u53 2 Deinze Het is niet meer mogelijk om via het voormalige voetbalterrein Ter Wilgen Driespoort Shopping Deinze te bereiken. De naaste buren lieten dit weekend een nieuwe afsluiting zonder poortje plaatsen tussen hun grond en de parking van het shoppingpark. “We zijn de overlast door rondslingerend afval en hangjongeren beu”, klinkt het bij de buren.

De achterkant van de parking van Driespoort Shopping Deinze heeft sinds dit weekend twee afsluitingen. De eerste werd enkele weken geleden door het shoppingpark zelf gezet mét een poortje naar het achterliggende grasveld, dat tot voor kort werd gebruikt om op te voetballen. De tweede afsluiting werd dit weekend geplaatst, is een pak hoger en heeft geen poortje meer. Een duidelijk signaal van twee achterliggende buren.

“Wij hebben jarenlang onze grond verhuurd aan de stad Deinze zodat er kon gevoetbald worden op Ter Wilgen”, klinkt het bij de buren. “Het huurcontract met de stad is ondertussen afgelopen en we hebben besloten om dit niet meer te verlengen. De percelen zijn dus privéterrein en het is niet de bedoeling dat deze grond nog door Jan en alleman wordt gebruikt. Door gebrek aan een degelijke afsluiting werden het grasplein en de private eigendommen oneigenlijk en doorlopend gebruikt door fietsers en voetgangers. Er was ook veel overlast door rondslingerend afval en hangjongeren. Daarom hebben we besloten om zelf een afsluiting te plaatsen en dit rondom het volledige stuk privégrond, dus niet enkel tussen onze grond en de parking van Driespoort.”

Bij Driespoort Shopping betreurt men deze beslissing van de buren. “We hadden eerder een omheining geplaatst die past in de gehele, vrij groene landschapsarchitectuur van de site én met een letterlijk gastvrije toegang voor alle inwoners uit de achterliggende wijken”, zegt Yannic De Meyer. “Zo kon men gemakkelijk met de fiets of te voet langs die weg Driespoort bereiken. We benadrukken dat het de buren hun volste recht is om een volledige afsluiting te plaatsen, maar we betreuren wel dat op die manier alweer de gemeenschap wordt getroffen.”