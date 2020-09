Bunker in Achterstraat maakt plaats voor woningen Anthony Statius

25 september 2020

15u08 4 Deinze De bunker in de Achterstraat in Astene wordt binnenkort afgebroken. Ondanks negatief advies van de erfgoedraad gaf de stad hiervoor goedkeuring. “Er werd in het verleden al groen licht gegeven om de grond te verkavelen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) roept op alle bunkers in de stad te inventariseren.

De bunker in de Achterstraat in deelgemeente Astene staat op privéterrein en de stad Deinze keurde onlangs de sloop van het gebouw goed. “Deze bunker maakt deel uit van het Bruggenhoofd Gent, een verdedigingsgordel ten zuiden van de stad Gent die in de jaren ’30 werd gebouwd”, zegt Matthias Neirynck. “Het is jammer dat dit relict uit de Tweede Wereldoorlog verdwijnt. Het gebouw staat op de Vlaamse inventaris van onroerend erfgoed, maar is niet beschermd. De erfgoedraad gaf ongunstig advies, maar toch kwam er groen licht voor de sloop.”

“De bunker ligt volgens het gewestplan in woongebied en er werd in het verleden al een verkaveling op deze gronden goedgekeurd”, reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Volgens de verkaveling en bijhorende voorschriften zijn deze gronden bestemd voor de bouw van vier woningen in half open bebouwing en één woning in open bebouwing. De bunker staat in een residentiële omgeving en biedt geen meerwaarde.”

“Ik zou de stad willen vragen om een inventaris op te maken van alle bunkers, zodat we deze in de toekomst kunnen beschermen tegen de sloop”, besluit Neirynck.