Buitenschoolse kinderopvang duurder voor Nevelaars na fusie Anthony Statius

04 november 2019

15u12 0 Deinze De tarieven voor buitenschoolse kinderopvang worden in Deinze en Nevele gelijkgetrokken als gevolg van de fusie. “Voor Nevelse gezinnen betekent dit een stijging van 11 euro naar 13,80 euro voor een volledige dag. Waarom kiest men voor het hoogste tarief?”, vraagt gemeenteraadslid Freija Dhondt (sp.a plus) zich af.

Op de gemeenteraad van oktober werden de tarieven voor de binnen- en buitenschoolse kinderopvang besproken. De tarieven in Deinze en Nevele worden gelijkgetrokken en dit heeft een prijsstijging als gevolg voor de inwoners van het voormalige onafhankelijke Nevele.

“Kind en Gezin bepaalt het minimum- en maximumtarief - 9,06 en 14,62 euro - voor buitenschoolse kinderopvang en de stad kan zelf een prijs bepalen tussen deze twee bedragen”, zegt Freija Dhondt van oppositiepartij sp.a plus. “In Deinze betaalt een gezin voor een volledige dag opvang - voor een periode langer dan zes uur - 13,80 euro. In Nevele betaalde men tot nu voor een volledige dag slechts 11 euro, maar vanaf 1 januari 2020 wordt dit opgetrokken naar 13,80 euro. Dit betekent voor de inwoners van Nevele een aanzienlijke prijsstijging. Wij betreuren dat er niet voor gekozen is om het laagste tarief van beide gemeenten te behouden. De meeropbrengst voor de stad is hier eerder beperkt, het gaat maar om 11.500 euro per jaar, maar voor onze gezinnen zal het verschil wél groot zijn. De kwaliteit van de opvang georganiseerd door de stad ligt erg hoog en we willen de vele begeleiders en verantwoordelijken uitdrukkelijk bedanken voor hun enorme inzet en de passie waarmee ze elke dag klaar staan voor zoveel gezinnen; maar dit is een gemiste kans. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 11,02 euro, in Oost-Vlaanderen op 11,91 euro en met 13,80 euro zitten we daar dus over.”

“De tarieven voor buitenschoolse kinderopvang in Nevele bleven sinds 2012 ongewijzigd", reageert schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V). “Het kan niet dat een tarief lager wordt, want er is nu eenmaal een indexering. Daarnaast moet de stad soms bijpassen, bijvoorbeeld door het voorzien van kledij bij ongelukjes. We streven ook naar gezonde voeding zoals verse soep en zelfgebakken cakes en dat kost ook wat meer. Daarbij komt dat de tussendoortjes in het nieuwe retributiereglement niet meer apart gefactureerd worden in Nevele. Dit wil zeggen dat de kost van 0,46 eurocent voor een tussendoortje ook in het tarief is inbegrepen. Ik heb nog geen klachten van een te dure kinderopvang gehoord. Ouders die in financiële moeilijkheden verkeren, kunnen nog steeds genieten van een sociaal tarief, zijnde een korting van 50 procent. De nieuwe retributies kregen ook een positief advies op de Adviesraad Kinderopvang”, besluit schepen Van Hove.