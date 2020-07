Brugseheirweg en deel Grote Merestraat tijdelijk afgesloten Anthony Statius

06 juli 2020

07u59 0 Deinze De Brugseheirweg en een deel van de Grote Merestraat in Hansbeke (Deinze) worden vanaf maandag 13 juli afgesloten voor het verkeer. Er worden werken uitgevoerd in het kader van de nieuwe rondweg.

Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 18 september worden de Brugseheirweg en een deel van de Grote Merestraat tussen de Brugseheirweg en de Nevelestraat afgesloten voor het verkeer. De nieuwe rondweg wordt aangesloten op de tunnel en de Brugseheirweg wordt aangesloten op de rondweg.

Voor voertuigen is er een wegomlegging via Zandestraat, Palestraat, Rostraat en Nevelestraat. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de verbinding tussen de Grote Merestraat en de Cardijnlaan. De nieuwe rondweg wordt opengesteld voor het verkeer in de tweede helft van september. Vanaf dan wordt de spooroverweg ter hoogte van Hansbekedorp definitief gesloten.