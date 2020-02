Bromfietsster kan kruisende wagen niet ontwijken Wouter Spillebeen

06 februari 2020

17u35 1 Deinze In de Guide Gezellelaan in Deinze is woensdagmiddag rond 13 uur een 54-jarige bromfietsster gewond geraakt bij een aanrijding met een wagen.

De aanrijding gebeurde toen een 31-jarige bestuurster van een personenwagen van een in- en uitrit kwam en naar links wilde rijden in de Guido Gezellelaan. De bromfietsster die er reed, kon de kruisende wagen niet ontwijken en reed op de flank van de auto in. De vrouw raakte door het ongeval lichtgewond.