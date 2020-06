Bromfietsers negeren toegangsverbod aan jaagpad: “Gevaarlijk voor wandelaars en fietsers” Anthony Statius

03 juni 2020

12u57 0 Deinze Bromfietsers zorgen voor overlast op het jaagpad tussen de Leiedam in Deinze en Astene Sas. Hoewel het pas langs de Leie enkel toegankelijk is voor wandelaars, fietsers, ruiters en speed pedelecs, scheuren er volgens buurtbewoners elke dag bromfietsers voorbij. “Er is nood aan duidelijke signalisatie en meer politiecontrole”, zegt een buurtbewoner.

Een buurtbewoner uit de Gebroeders Nachtegaelestraat in Deinze is de bromfietsen die dagelijks langs de Leiedam en het jaagpad voorbij racen meer dan beu. De man wenst liever anoniem te blijven, maar hij kaartte het probleem al meermaals aan bij de stad en bij de politie.

“Tot een tijd geleden stonden er tegenstrijdige verkeersborden aan het jaagpad”, vertelt de man. “In de richting van Deinze naar Astene Sas waren bromfietsen wel toegelaten, maar omgekeerd niet. Sinds kort staat er ter hoogte van Residentie Leiedam een blauw gebodsbord waarop staat dat wandelaars, fietsers, ruiters en speed pedelecs mogen passeren. Er staat echter nergens duidelijk aangegeven dat bromfietsers niet toegelaten zijn en wij zien dan ook dagelijks racende bromfietsen voorbijscheuren. Sinds de coronacrisis is het gebruik van de Leiedam en het jaagpad door recreanten sterk toegenomen en dit zorgt voor onveilige situaties. Het pad wordt vaak gebruikt door ouders met kleine kinderen en senioren uit de nabijgelegen assistentieflats en vroeg of laat zullen er ongevallen gebeuren. Ook de medebewoners van de site Leiedam klagen over deze hinder.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is op de hoogte van de problematiek. “Bromfietsers zijn inderdaad niet toegelaten op het jaagpad. We bekijken of er duidelijkere signalisatie kan komen en de politie moet er meer controles uitvoeren om overtreders te verbaliseren.”