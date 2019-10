Bromfietsers botsen op elkaar, hoge snelheid volgens getuigen Wouter Spillebeen

12 oktober 2019

10u52 0 Deinze Twee bromfietsers zijn vrijdagavond zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze op elkaar inreden op de Markt in Deinze. Een van de bestuurders reed volgens getuigen aan een hoge snelheid.

Rond 23.30 uur reed een 21-jarige bromfietser in de richting van het station aan hoge snelheid over de Markt. Een 17-jarige bromfietser die ter hoogte van de bank KBC geparkeerd stond wilde zich op de rijbaan begeven toen de eerste op hem inreed. “Beide bromfietsers raakten zwaargewond door de aanrijding, maar ze verkeren niet in levensgevaar”, klinkt het bij de politie.

De politie heeft geen weet van ruimere overlastproblemen door bromfietsers die op de Markt racen. In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen zal wel onderzocht worden of de bromfietsen opgedreven waren.