Bromfietser gewond na aanrijding met tractor Wouter Spillebeen

08 juli 2020

15u41 0 Deinze In de Biebuyckstraat in Nevele (Deinze) is dinsdagavond een 16-jarige bromfietser gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. De politie onderzoekt nog hoe het verkeersongeval precies kon gebeuren, maar de 39-jarige bestuurder van de tractor legde alvast een positieve ademtest af.

De aanrijding gebeurde rond 20.50 uur ter hoogte van het kruispunt van de Biebuyckstraat en de Steenputstraat. Volgens een getuige zou de bestuurder van de tractor geprobeerd hebben om rechts de Steenputstraat in te draaien. De bromfietser die uit de richting van Hansbeke kwam, reed daarbij op het landbouwvoertuig in. De bromfietser raakte gewond en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Deinze. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.

De politie werd op de hoogte gebracht van het ongeval en onderzoekt nog de precieze omstandigheden. De bestuurder van de tractor legde een positieve ademtest af.