Brihang trekt JarDeins op gang Anthony Statius

12 juli 2020

08u52 0 Deinze De West-Vlaamse rapper Brihang heeft zaterdagavond de zomerse cultuurreeks JarDeins op gang getrokken. Zo’n 200 muziekliefhebbers nestelden zich in een strandstoel aan het Leietheater in Deinze om er te genieten van het eerste optreden in maanden.

Een flesje wijn of een sixpack met pintjes, wat chips en een dekentje om de benen warm te houden. Heel wat mensen maakten het zaterdagavond gezellig voor de eerste editie van JarDeins in de voortuin van het Leietheater. In bubbels van 1, 2 of 4 personen genoot men van de ondergaande zon en de soundtrack van rapper Brihang die zijn hits waaronder Steentje en Rommel aan elkaar praatte met vlotte bindteksten. De show was volledig uitverkocht.

De volgende zaterdagen wordt Brihang opgevolgd door onder meer Flip Kowlier, Absynthe Minded en Sioen. Daarnaast zijn er comedyavonden met Nick Hollevoet en Johnny Trash en kindernamiddagen met Kapitein Winokio Trio en Radio Oorwoud. Op donderdag- en vrijdagavond is er cinema met onder andere ‘1917’, ‘Parasite’, ‘Joker’, ‘The Lion King’, ‘Bad Boys for Life’ en ‘Pulp Fiction’ en ‘Grease’ op het programma.

Meer info via www.leietheater.be.