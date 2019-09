Brielpoort redt Gildedag van koude douche Anthony Statius

29 september 2019

15u35 0 Deinze Ondanks het miezerige weer is de Gildedag zondag toch niet in het water gevallen. De Brielpoort kwam op het laatste nippertje vrij en zo konden de geplande festiviteiten binnen doorgaan.

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) organiseerde vandaag (zondag) de achttiende Gildedag. Er kwamen zo'n vijftig Vlaamse schuttersverenigingen naar Deinze afgezakt, maar het grote publiek bleef thuis door het slechte weer.

“De demonstraties liggende wip, kruisboogschieten, doelschieten en volksdansen waren normaal voorzien op de Markt", zegt organisator Danny De Vetter. “Maar door de voorspelde regen hebben we zaterdag besloten om alle festiviteiten naar de Brielpoort te verhuizen. Gelukkig was het geplande evenement in de zaal afgelast. Er kwam wel veel volk van de schuttersverenigingen, maar we hadden natuurlijk de passage niet. Toch was het een geslaagde dag.”

De Gildedag is een klein voorsmaakje van het Europees Schutterstreffen. Op 20, 21 en 22 augustus 2021 worden minstens 30.000 schutters uit gans Europa verwacht in de Leiestad.