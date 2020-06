Breder voetpad langs Tolpoortstraat tussen Ommegangstraat en Kortrijkstraat Anthony Statius

02 juni 2020

09u07 0 Deinze Het voetpad langs de Tolpoortstraat in de richting van het station van Deinze wordt verbreed. De werken zijn gestart en duren tot dinsdag 16 juni.

De komende weken wordt er gewerkt in de Tolpoortstraat, in het deel tussen de Kortrijkstraat (N43) en de Ommegangstraat. Het voetpad aan de rechterkant in de richting van het station wordt verbreed.

Sinds kort is dit deel van de Tolpoortstraat een fietsstraat geworden. Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn er te gast en mogen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur. Fietsers mogen de volledige breedte van het rijvak gebruiken. Hierdoor kan het fietspad verdwijnen en kan het bestaande voetpad verbreed worden.

Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt er tijdelijk in dit deel van de Tolpoortstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer komende van de E17 (Gaversesteenweg) moet een wegomlegging volgen via het Statieplein en de Georges Martensstraat.