Brasvarbrood is nieuwe Nevelse lekkernij: “Uniek broodje met meer dan 50% brasvarbier”

Anthony Statius

12 februari 2020

21u50 0 Deinze De Nevelse bakker Luc Welvaert tovert met een het brasvarbrood opnieuw een unieke Nevelse lekkernij uit zijn oven. Het bruin broodje bestaat voor meer dan de helft uit brasvarbier, het brouwsel van varkenshouderij Verbivar uit Nevele.

Bakker Luc Welvaert, bekend van het boezembrood en zijn jaarlijkse gebak ter gelegenheid van Hapje Tapje, brengt nu een typisch Nevels brood op de markt.

“De inspiratie kreeg ik op een van de scholingsmomenten van IREKS, de partner voor professionele bakkers”, vertelt Luc. “De opleiding ging over mout en na het proeven van een bierbrood kreeg ik het idee om zelf een brood te bakken op basis van een lokaal streekbier. Dit is uiteindelijk het brasvarbier geworden van de varkenshouderij Verbivar uit Nevele. Het uiteindelijke resultaat is het brasvarbrood, een tarwebrood dat voor meer dan 50% uit dit bier bestaat. Er werden heel wat zaden aan toegevoegd om de smaak van het bier zo goed mogelijk te behouden en het werd afgerond van een cuvee van verschillende natuurlijke mouten en dit van verschillende graansoorten. Samen met IREKS hebben we maar liefst vier maanden aan dit brood gewerkt. Het is een unieke creatie die enkel in Nevele te verkrijgen is. Een mooi voorbeeld van korte keten en een mooie samenwerking tussen lokale producenten uit de streek.”

Het brasvarbrood werd woensdagavond geproefd door slagers, bakkers en restauranthouders in het brasvarcafé van Kristof Verschelde en Angelique Dobbels, zaakvoerders van Verbivar in de Landegemstraat in Nevele. Chef Broes Tavernier van restaurant ‘t Vijfde Seizoen uit Aalter liet er de gasten proeven van enkele originele creaties zoals een brasvarpistolet met een sneetje coppa Brasvar, rode kool, Granny Smith-appel en gezouten vinaigrette of een toast met brasvargehakt, pickels en een crème van mascarpone.

“Voor slagers en bakker is het een uitdaging om mensen naar hun zaak te lokken”, zegt Angelique Dobbels van Verbivar. “Met dergelijke originele producten kan men zich onderscheiden van de rest. Als varkenskwekers zijn we ervan overtuigd dat bij een goed stukje vlees of charcuterie een lekker sneetje brood past. Het brasvarbrood vinden we ideaal om te beleggen met de artisanale charcuterie en vleeswaren die onze slagers maken. Het brood zoals bakker Luc Welvaert het heeft gebakken, smaakt eveneens authentiek en past helemaal in de sfeer en smaakbeleving die we met ons bedrijf willen brengen.”

Een brasvarbrood kost 2,80 euro en voor een brasvarpistolet betaal je 85 eurocent.