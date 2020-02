Brasserie Odiel is nieuwe geesteskind van schepen Bruno Dhaenens: “Onze Markt heeft nood aan meer horeca” Anthony Statius

12 februari 2020

11u59 4 Deinze Het horecapand in Markt 71 in Deinze heeft amper na een maand leegstand een nieuwe bestemming gekregen. Na tearoom Suzanne en restaurant Bastide 71 heet het pand van schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) en zijn partner Marleen Sierens voortaan brasserie Odiel. Nancy Bouckaert, Febe Goossens en kok Ronny Zahnoun, voormalige personeelsleden van Brasserie BrunO, zullen de zaak uitbaten.

Op 1 januari 2020 trokken Jo Taveirne en Inke Van Hyfte de deur van restaurant Bastide 71 op de Markt van Deinze achter zich toe. Na drie jaar besloot het koppel werkt om zich aan een nieuw avontuur te wagen. Bruno Dhaenens, schepen van Lokale Economie (Open Deinze) en eigenaar van het pand, zag zo opnieuw een letterlijk gat in de markt, maar dit werd ondertussen alweer opgevuld. Vorige week opende hij samen met zijn partner Marleen onder grote belangstelling tearoom/brasserie Odiel. Een terugkeer naar de roots, want in 2014 startte het koppel hun horeca-avontuur op de Markt met tearoom Suzanne, de voorganger van Bastide 71.

“Het is een spijtige zaak dat Bastide 71 is gestopt, want ik geloof nog steeds dat er plaats is op de Markt voor een soortgelijk concept”, zegt Bruno Dhaenens. “Marleen en ik hebben veel geïnvesteerd in dit pand en we wilden niet dat het te lang leegstond en dus zijn we vorige week gestart met brasserie Odiel. Aangezien we zelf onze handen vol hebben met brasserie BrunO in de Kalhofstraat, zullen wij niet zelf in de zaak staan. We hebben de dagelijkse gang van zaken overgelaten aan drie bekwame mensen, namelijk Febe Goossens en kok Ronny Zahnoun, die allebei vroeger in BrunO hebben gewerkt, en Nancy Bouckaert, een van onze vaste klanten. Aangezien Ronny en Febe nu in Odiel staan, ben ik helaas dringend op zoek naar een nieuwe kok en een zaalverantwoordelijke voor brasserie BrunO, geïnteresseerden mogen zich dus zeker melden.”

“Het concept van Odiel is een gezellige tearoom en brasserie waar jong een oud welkom is”, zeggen Febe en Nancy. “Naast pannenkoeken, wafels en ijsjes kan je er ook warme gerechten krijgen zoals lasagne, een omelet, salades of kaas -en garnaalkroketten, maar ook voor suggesties zoals biefstuk met frieten, een hamburger en fish and chips. Voor de kleine honger zijn er ‘goestjes’ zoals bitterballen, nacho’s in de oven en wraps. Tenslotte is er een uitgebreide drankenkeuze met aperitiefjes, bieren en wijnen.”

De naam Odiel? Die werd bedacht door Febe. “Mijn mama zong vroeger het liedje Mijn tante Odile van Jan De Wilde en dat is mij altijd bijgebleven”, vertelt ze. “De naam begint ook met de letter waarmee BrunO eindigt en dat vond ik een mooie verwijzing naar de andere zaak.”

Odiel is open van woensdag tot en met zondag. Open woensdag vanaf 7 uur en op alle andere dagen vanaf 10 uur en dit telkens tot 21.30 uur. Meer info via de Facebookpagina Odiel.