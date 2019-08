Brandweerpost Nevele houdt opendeurdag Jeffrey Dujardin

16 augustus 2019

19u29 0

De brandweerpost Nevele houdt op zondag 1 september een opendeurdag de kazerne aan de Brandweerstraaat 1 in Nevele. Vanaf 10 uur zijn er tal van demonstraties. Je kan er ook een ritje maken met een brandweerwagen, er zijn informatiestand. En er is natuurlijk ook animatie voorzien voor jong en uit en voor de kinderen is er animatie. Meer info vind je op de Facebookpagina van Brandweerpost Nevele of via deze link: https://www.facebook.com/events/733431587095900/