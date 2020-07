Brandweer bedwingt bedrijfsbrand snel Wouter Spillebeen Anthony Statius

10 juli 2020

21u08 0 Deinze Bij een bedrijf in de Clemence Dosschestraat in Deinze is deze avond een brand uitgebroken ter hoogte van de toegangspoort. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Door de brand ontstond een rookpluim die tot ver te zien was. De rook werd door de wind zelfs meegenomen tot op de markt. De brandweer kreeg de melding binnen rond 20 uur en snelde ter plaatse. Ze stelden vast dat de brand zich rond een toegangspoort van het bedrijf situeerde en al stilaan naar binnen aan het uitstralen was. Ze grepen snel in en konden het vuur in vijf tot tien minuten al bedwingen. Daarna moesten de brandweerlui nog een tijdje nablussen.