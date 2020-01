Bouwpromotoren V³ Construct organiseren afscheidsdrink in De Sterre: “Laatste eerbetoon aan gezellig dorpscafé” Voormalig café in Astene-dorp maakt plaats voor veertien appartementen Anthony Statius

08 januari 2020

16u23 7 Deinze Café De Sterre in Astene gaat in maart tegen de vlakte, maar wie nog een laatste keer herinneringen wil ophalen aan het bekende dorpscafé, is welkom op vrijdag 10 januari. Guido Vanmeirhaeghe, Denijs Van De Weghe en Yves Vande Putte organiseren er een afscheidsdrink. “Uit respect voor cafébazin Georgette kan je nog een laatste keer iets drinken in De Sterre”, klinkt het.

Op 1 januari 2016 sloot de toen 79-jarige Georgette De Waele na 57 jaar de deuren van De Sterre, haar gezellig volkscafé schuin over de Sint-Amandus en Sint-Jobkerk in Astene. Decennialang was het café een trekpleister voor kaarters, motorrijders en tal van verenigingen. Haar schoonvader Teo Verplaetse kocht het domein in 1919 en vijf jaar later werd het café gebouwd. In 1958 namen Stefaan en Georgette de zaak met de bijhorende kruidenierswinkel over. De voorbije vier jaar stond het gebouw leeg en heel sporadisch ging de deur nog eens open, onder andere tijdens de jaarlijkse kermis in het dorp. Komende vrijdag krijgt iedereen nog een allerlaatste kans om er iets te drinken. De organisatoren van dit afscheidsfeestje zijn drie Deinse ondernemers: Guido Vanmeirhaeghe, Denijs Van De Weghe en Yves Vande Putte.

Goed doel

“Uit respect voor Georgette willen we op een mooie manier afscheid nemen van De Sterre,” klinkt het. “Alle voormalige klanten, Astenaren en andere sympathisanten zijn welkom vanaf 18.30 uur en de eerste drankjes worden gratis aangeboden door V³ construct. Nadien zijn er nog drankjes te verkrijgen aan schappelijke prijzen en Toto’s Cooking zorgt voor snacks. Er zal een toog staan en we voorzien ook feesttafels. Het leegstaande pand zal sfeervol ingericht worden en we zorgen voor wat muziek. Het wordt een ideaal moment om leuke herinneringen op te halen en om samen gezellig iets te drinken. De opbrengst van deze avond zullen we integraal schenken aan een lokaal goed doel. Dit zal later bekendgemaakt worden.”

Landelijke stijl

Guido, Yves en Denijs zijn de mannen achter V³ Construct, de projectontwikkelaar die op de site een gloednieuw appartementsblok zal neerpoten. “In maart wordt het gebouw gesloopt en in april starten we met de bouw van veertien stijlvolle appartementen”, zegt Guido. “Om het dorpszicht zoveel mogelijk te behouden, worden de appartementen in landelijke stijl gebouwd. De appartementen hebben oppervlakte tussen 82 en 146 vierkante meter en er zijn parkeerplaatsen of carports met bergruimte voorzien. Het project krijgt de naam residentie De Sterre, als verwijzing naar de rijke voorgeschiedenis van de locatie. De werken zouden in 2021 klaar moeten zijn.”​

Meer info via www.v3construct.be.