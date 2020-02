Bouwavond in VTI Deinze Anthony Statius

17 februari 2020

14u23 0 Deinze De afdeling bouw van VTI Deinze organiseert dinsdag voor de 34ste keer een bouwavond. Er komen vier bedrijven een workshop geven en er worden zo’n 200 bezoekers verwacht.

Vorig jaar ging de bouwavond van VTI Deinze nog over het 3D-printen van gebouwen met spuitmortelbeton. Dit jaar gooit de school het over een andere boeg en werkt men samen met vier bedrijven. Vertegenwoordigers van Reynchemie, Technicel, SL-Solution en Ropamate komen er hun bedrijf voorstellen en daarna zijn er workshops met een doorschuifsysteem.

“Zoals ieder jaar verwachten we terug een zo’n tweehonderd bezoekers”, zegt organisator Lieven Tack. “Inschrijven is niet verplicht, maar kan door te mailen naar bouw@vtideinze.be of bellen naar 0486/12.50.92.”

De bouwavond start vanaf 19 uur in VTI Deinze.