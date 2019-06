Bouwaanvraag windmolens langs E40 ingetrokken Anthony Statius

21 juni 2019

18u27 3 Deinze De Antwerpse bvba Storm 33 heeft de aanvraag voor de bouw van drie windmolens in de buurt van Slagmoortel en Moorstraat in Landegem ingetrokken. Hoogstwaarschijnlijk wordt er wel een nieuwe aanvraag ingediend.

In april gaf de stad Deinze een negatief advies voor de bouw van drie windmolens ten zuiden van de E40 in Landegem. De stad kan in dit dossier echter enkel advies geven, de beslissing moet genomen worden door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Maar zover komt het dus niet, want Storm 33 bvba heeft de aanvraag voor de bouw van de windmolens ingetrokken. Dat er nog geen beslissing werd genomen door de provincie wordt bevestigd door provincieraadslid en gemeenteraadslid van Deinze Bart Vermaercke (N-VA).

In Landegem zijn er enkele buurtbewoners die al jaren protesteren tegen de komst van de windmolens. Deze zouden te dicht bij de dorpskern komen en ze zouden negatieve effecten met zich meebrengen voor de omwonenden. Maar dat is niet de reden waarom Storm 33 bvba haar aanvraag nu intrekt. “Er zijn enkele technische aspecten in het dossier die moeten aangevuld worden”, zegt Jan Caerts van Storm 33. “We moeten alles nog eens goed bekijken, maar het is wel de bedoeling om een nieuwe aanvraag in te dienen. We willen hierbij zeker in overleg treden met de stad en de buurtbewoners.”