Bouw ophaalbrug start in november, werken zullen een jaar duren Anthony Statius

25 september 2019

16u58 0 Deinze Het zal nog minstens een jaar duren vooraleer fietsers en voetgangers de Leie kunnen oversteken via een mechanische ophaalbrug ter hoogte van de Brielpoortparking. Na enige vertraging starten de werken in november.

Dit najaar start de bouw van de fietsers- en voetgangersbrug over de Leie. Deze nieuwe ophaalbrug, die de Tolpoortstraat moet verbinden met de Brielpoortparking, had er vorig jaar al moeten liggen. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V): “Dit is een project met twee partners, namelijk de stad Deinze en De Vlaamse Waterweg. Financiering speelt een belangrijke rol naar timing toe en pas als de beide besturen middelen op hun begroting hadden kon het ontwerp opgestart worden. Eind vorig jaar werd dit aanbesteed en werd de aannemer vastgelegd. De omgevingsvergunningsprocedure duurt zijn tijd wegens het nieuwe normenboek dat gehanteerd wordt door Ruimte Vlaanderen, waardoor de aanvraag heel moeizaam ontvankelijk verklaard werd. Dit proces heeft acht maanden geduurd, maar het heeft voor alle duidelijk niets te maken met de inhoudelijke behandeling van het dossier.”

Ondertussen is de kostprijs van de brug ook flink opgelopen. In 2015 werd het bouwen van de brug geraamd op ongeveer 1,6 miljoen euro en ondertussen is dit bedrag gestegen naar 2.680.347 euro. “Hiervan zal de Vlaamse Waterweg 460.000 euro betalen en zo komt het aandeel voor de stad Deinze op 2.220.347 euro”, zegt Jan Vermeulen. “De stad ontvangt ook nog Vlaamse subsidies voor het stadsvernieuwingsproject Stedelijk wonen aan de Leie II. De meerkost komt door de slechte ondergrond, meer bepaald de verzwakte ondergrond van de Leieoevers. Daarnaast is er een grotere overspanning van het bewegende deel nodig door de positie in de bocht van de rivier. Tenslotte is er een stijging van de index tussen de start van de opmaak van het project en de aanbesteding.”

Volgens het stadsbestuur wordt de brug een meerwaarde voor het stadscentrum “Je kan de auto gratis kwijt op de Brielpoortparking en na een korte wandeling sta je al in de winkelstraat”, aldus Jan Vermeulen. “De brug is ook een belangrijke schakel in het netwerk voor voetgangers en fietsers in de stadskern. Zo kan je van de ene aangename plek naar de andere wandelen en fietsen. We hebben gekozen voor een mechanische ophaalbrug in plaats van een vaste hoge brug. De brug zal dus geen visuele hinder vormen voor de omwonenden. Ze zal een meter hoger zijn dan de Tolpoortbrug zodat kleine jachten er onderdoor kunnen varen zonder dat de brug moet geopend worden. De brug zal vier meter breed zijn en een overspanning van 40 meter hebben, waarvan het beweegbare deel 15 meter inneemt.”