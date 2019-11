Bouw 58 woningen op historische Torck-site start in januari, werken zullen twee jaar duren Anthony Statius

27 november 2019

13u17 0 Deinze De Torck-woonsite aan het station van Deinze zal tegen eind 2021 af zijn. In januari wordt gestart met de bouw van 54 appartementen, vier woningen en een handelspand rondom een ruime binnentuin. Ook de Ommegangstraat en de Liefkemeirestraat worden vernieuwd en er komt een publieke ruimte aan de fietstunnel.

De site van de voormalige Torck-speelgoedfabriek in de Ommegangstraat ligt er momenteel kaal en verlaten bij, maar niet voor lang meer. Projectontwikkelaar Van Roey Vastgoed en commerciële partner Agence Rosseel geven in januari het startschot voor een nieuwbouwproject dat een grote impact zal hebben op de dynamiek in de stationsbuurt. “We bouwen 58 nieuwe woningen, pal in het centrum van de stad”, zegt Geoffrey Giet van Agence Rosseel. “Tegelijk geven we een nieuwe bestemming aan een oude industriële site, dus met dit project dragen we bij tot de stadskernvernieuwing van Deinze. De site sluit aan bij wat vele mensen zoeken: comfortabel wonen in de stad, dichtbij alles en toch rustig en omgeven door groen.”

“De Torck-woonsite bestaat uit 54 moderne appartementen met een, twee of drie slaapkamers”, zegt Katja Verdonck van Van Roey Vastgoed. “Dit gaat van kleinere hoekappartementen tot penthouses en torenlofts, er is dus voor elk wat wils. Het nieuwbouwcomplex heeft geen twee, maar drie gevels, dus ook aan de kant van de spoorweg zal je de site kunnen bereiken. Aan deze zijde liggen nog eens vier halfopen woningen met drie slaapkamers en op de hoek van de Ommegangstraat en de Liefkemeirestraat komt nog een commerciële ruimte van 328 vierkante meter voor diensten, handel of kantoren. De woonblokken liggen rondom een ruime binnentuin, die via twee ingangen toegankelijk zal zijn, ook voor passanten.”

“Het gebouw aan de kant van de Ommegangstraat zal dieper liggen dan de vroegere fabriek, waardoor de straat breder wordt en er meer lichtinval komt”, vervolgt Katja. “Er komen bomen in de Ommegangstraat en er wordt bekeken waar er parkeerplaatsen voor bezoekers kan worden voorzien. Voor de bewoners is er een ondergrondse parking voorzien met 66 gewone parkeerplaatsen, 9 autoboxen en een fietsenstalling. De ingang van deze parking ligt ter hoogte van de Bullenstraat. Je zal de site met de wagen kunnen bereiken via het kruispunt Tolpoortstraat-Ommegangstraat en via de Bullenstraat kan je er terug uitrijden. Ook de Liefkemeirestraat wordt verbreed en een pleintje ter hoogte van de fietstunnel moet ervoor zorgen dat fietsers gemakkelijk van de fietssnelweg de doorsteek kunnen maken richting het centrum.”

“Tot slot hield architect Johan Cokelaere van A33 Architecten in zijn plannen ook rekening met de historische waarde van de site”, vult Geoffrey Giet aan. “Vele inwoners kennen wel iemand die ooit in de Torck-fabriek gewerkt heeft. In de eerste helft van de 20ste eeuw was Deinze een van de speelgoedhoofdsteden van Europa en de fabrieksgebouwen van Torck waren daar het symbool van. De roodbruine gevelstenen en de integratie van het Torck-gevellogo op een zichtbare plaats zijn een mooie knipoog naar dit mooie verleden.”

Naast de Torck-site zijn er in een latere fase ook plannen met de naburige Belgacom-site, die tussen de Volhardingslaan en de Liefkemeirestraat ligt. Ook daar komen appartementsblokken, maar op de start van de werken is het nog minstens twee jaar wachten.

Wie meer wil te weten komen over de Torck-site is op donderdag 12 december om 18.30 uur welkom in het Leietheater. Vooraf inschrijven is verplicht en dit kan via www.torck-deinze.be.