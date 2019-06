Bosklas om nooit te vergeten: zesdejaars Sint-Hendrik Petegem lopen Vincent Kompany tegen het lijf in Durbuy Anthony Statius

15 juni 2019

18u28 0 Deinze De zesdejaars van basisschool Sint-Hendrik Petegem (Deinze) gingen een weekje op bosklas naar Durbuy en kwamen terug met.... een handtekening van Vincent Kompany. De nieuwe speler-trainer van Anderlecht was er enkele dagen aanwezig voor een topoverleg met Marc Coucke, maar hij maakte ook even tijd voor een foto met de dolgelukkige leerlingen.

Toen de zesdejaars van basisschool Sint-Hendrik Petegem op uitstap vertrokken naar Durbuy hadden ze nooit durven dromen dat ze op hun laatste dag een van de beste voetballers ter wereld tegen het lijf zouden lopen.

“We verbleven in het hotel La Petite Merveille en daar hadden we vrijdag Marc Coucke al gezien”, vertelt juf Delphine Haelvoet. “Hij verklapte ons dat Vincent Kompany in hotel Le Sanglier des Ardennes verbleef en dat als we geduld hadden, we hem zouden kunnen ontmoeten. Later op de avond hadden we een fotozoektocht gepland, maar de leerlingen zijn vooral in de buurt van het hotel gebleven. Om 21.45 uur is hij dan uiteindelijk naar buiten gekomen en hij maakte even tijd voor een praatje. Het merendeel van onze leerlingen heeft een handtekening gekregen en we hebben nog een groepsfoto gemaakt. Een dag om nooit te vergeten voor onze zesdejaars”, zegt Delphine.