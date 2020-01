Borrel-Nootjes-concert in Sint-Blasiuskerk Anthony Statius

17 januari 2020

11u38 0 Deinze De Sint-Blasiuskerk in Landegem wordt op zondag 19 januari even een concertzaal. In het kader van de concertenreeks Borrel-Nootjes brengt het Ensemble Les Goûts-Authentiques de luisteraar in vervoering met stem, blokfluit, klavecimbel en viola da gamba.

Met Voce e flauto obbligato laat Ensemble Les Goûts-Authentiques haar unieke sound van stem en blokfluit horen. Beide protagonisten worden bijgestaan door klavecimbel en viola da gamba. Dit ensemble doet er alles aan om oude smaken niet alleen zo authentiek, maar evenzeer levendig en kleurrijk aan het publiek voor te stellen. Dit gezelschap kan verschillende gedaantes aannemen en verkent muziek van de renaissance tot klassiek.

Het concert vindt plaats van 10.30 tot 11.30 uur in de Sint-Blasiuskerk. De toegang is gratis. De volgende Borrel-Nootjes-concerten zijn Koperkwintet - Swiss Knife in CC De Zwaan Nazareth (zondag 15 maart) en Borrel-Nootjes Junior -Jong talent aan het werk in KADE (zondag 29 maart).

Meer info via 09/381.07.40, leietheater@deinze.be en www.leietheater.be.