Boombakken zorgen voor onveilige verkeerssituatie Anthony Statius

17 juni 2020

19u54 42 Deinze De nieuwe boombakken in de Gaversesteenweg in Deinze zorgen voor een onveilige verkeerssituatie in de straat. Heel wat inwoners en passanten uitten vandaag hun ongenoegen en oppositiepartij N-VA vraagt om ze onmiddellijk te verwijderen.

De nieuwe bomen in de Gaversesteenweg in Deinze vingen vandaag veel wind. De stad plaatste twintig boombakken naast het nieuwe fietspad aan de kant van de Poelstraat maar hierdoor werd het soms moeilijk voor automobilisten om elkaar te kruisen. Indien er een vrachtwagen of bus passeert, kan men nu niet anders dan op het fietspad uitwijken.

Soloslim

Heel wat inwoners klaagden de onveilige situatie aan op sociale media en oppositiepartij N-VA vraagt zelfs de onmiddellijke verwijdering van de boombakken. Fractieleider Bart Vermaercke: “Opnieuw speelt het schepencollege soloslim, niemand werd hierover geconsulteerd, noch de bewoners, noch de handelaars, noch de verkeerscommissie. Na de bomen in de Tolpoortstraat die meer dan 20.000 euro kosten wordt de burger alweer voor een voldongen feit geplaatst. De situatie is bovendien levensgevaarlijk en het is ongehoord om nog meer file te creëren in de Gaversesteenweg. Ook voor doorgang van hulpdiensten is de nieuwe situatie ongunstig.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) kwam ‘s avonds nog ter plaatse om de situatie te bekijken. “De boombakken kunnen nog opgeschoven worden naar het fietspad zodat de straat breder wordt en zodat men elkaar gemakkelijker kan kruisen.” Omstreeks 19.30 uur was de tuinaannemer al bezig met de bakken te verschuiven.