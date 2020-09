Bon’Ap serveert binnenkort maaltijden in Astene Anthony Statius

07 september 2020

10u12 0 Deinze Bon’Ap opent op woensdag 9 september een maaltijdenwinkel langs de Gentsesteenweg 144 (N43) in Astene, bij Deinze. Je kan er verse maaltijden afhalen of ter plaatse opeten.

Met de vestiging in Deinze heeft Bon’Ap er al 31 op de teller staan in Vlaanderen. De nieuwe winkel bevindt zich naast tuincentrum AVEVE op de gewestweg tussen Astene en Deinze.

Bon’Ap wordt de grote broer van Buurtslagers genoemd en de winkelketen behoort tot de groep Meat&More uit Aalter. Het is een voedingswinkel met een eigen Buurtslagers-slagerij. “Bezoekers vinden er dus dagvers vlees en charcuterie, maar kunnen ook kiezen uit een uitgebreid traiteurassortiment en on-the-go maaltijden zoals maaltijdsalades en koude of warme broodjes”, zegt manager William Ally. “Deze worden dagvers ter plaatse bereid. Daarnaast speelt Bon’Ap in op de huidige foodtrends. Zo kan er in Deinze ook gesmuld worden van vers bereide wraps, warme pasta’s en dessertjes. De gerechten kan je ter plaatse opeten in de of meenemen voor onderweg.”

Tijdens de openingsdagen van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september kan iedereen genieten van mooie promo’s en leuke openingsacties. Bon’Ap Deinze zoekt ook nog extra traiteurmedewerkers en chef-beenhouwers. Op zaterdag 12 september wordt er een jobdag georganiseerd, inschrijven is niet nodig.

