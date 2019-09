Boma eregast op straatfeesten Over de Kromme Brug Anthony Statius

24 september 2019

14u05 0 Deinze Het handelscomité Over de Kromme Brug nodigt Marijn Devalck, beter gekend als Balthasar Boma uit F.C. De Kampioenen, uit voor de zesde editie van de straatfeesten.

In het weekend van 27, 28 en 290 september zijn er opnieuw straatfeesten in de Oude Brugsepoort, Schave en de Zwarte Baan. Vrijdagavond bijten Boma et les Salamis de spits af met ‘Boma on the Rocks’. Marijn Devalck komt met zijn live band ambiance brengen met een portie rock’-n-rolll, Vlaamse volksliederen, klassiekers en meezingers. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. De deuren openen om 19.30 uur en het optreden start om 20.30 uur.

Op zaterdag 28 september is er de zevende editie van de rommelmarkt. Hiervoor worden de Oude Brugsepoort, Schave en de volledige Zwarte Baan van 8 uur tot 17 uur bezet. Inschrijven in de tent kan vanaf 6 uur. Tijdens de rommelmarkt is er een optreden van de Fanfare van Aarsele. Om 16 uur worden ook de winnaars van de fietszoektocht bekendgemaakt in de tent, waar er doorlopend pannenkoeken te verkrijgen zijn.

Op zondag is er dan het zesde steakfestijn vanaf 12 uur, voorafgegaan door een aperitiefconcert met Filip Piens. Er wordt eveneens een tombola gehouden waarbij er helikoptervluchten en een ballonvaart te winnen zijn.

Meer info via www.overdekrommebrug.be.