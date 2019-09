Boekenwurmen getrakteerd op lezersfeest in Deinze en Landegem Anthony Statius

04 september 2019

16u49 0 Deinze In de bibliotheken van Deinze en Landegem vindt zaterdag een lezersfeest-verwendag plaats. Het is de eerste keer dat ook de bezoekers in Landegem van de activiteiten kunnen genieten.

In de bibliotheek van Deinze kunnen peuters en kleuters van 10.30 tot 11 uur genieten van een voorleesmoment in de leeshoek. Al special guest is er de bekende illustrator/striptekenaar Jan Bosschaert, bekend van de tekeningen in de boeken De zusjes Kriegel en Het ei van oom Trotter van Marc De Bel, maar ook van de bekende stripreeks Sam. In de namiddag is er straattheater de Typotheek, een schrijftafel van Amnesty International en er zijn doorlopend hapjes en drankjes te verkijgen.

Ook in Landegem is er tussen 9 en 12 uur animatie van de Typotheek en er zijn ook hapjes en drankjes te verkrijgen. In beide bibliotheken is er ook een grote boeken-, cd- en dvd-verkoop. In Deinze is iedereen welkom in de bibliotheekkelder op zaterdag van 10 tot 16 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en in Landegem zijn de deuren op beide dagen open van 9 tot 12 uur. Alle bezoekers krijgen nog een draagzak mee om zoveel mogelijk boeken in te steken.