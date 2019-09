Boekenmarkt voor het goede doel Anthony Statius

12 september 2019

11u50 0 Deinze Deinzenaar Astère Allaert organiseert op zaterdag 14 september opnieuw een boekenmarkt tijdens Feest op het plein in Bachte. Iedereen is welkom in de Bachtekerkstraat tussen 9 en 17 uur.

Astère Allaert verkoopt al jaren boeken voor het goede doel. Hij stond vroeger vaak op de boekenmarkt in de Ajuinlei in Gent en nu is hij occasioneel te vinden op boekenmarkten in onder andere Damme en Beavoorde. Op zaterdag 14 september staat hij in het dorpje Bachte.

“Het blijft een mirakel hoe mensen van overal boeken blijven brengen”, zegt Astère. “Soms zitten daar echt waardevolle exemplaren tussen. Deze week kwamen hier nog drie gulle schenkers langs en dit ondanks het feit dat ik niet om boeken vraag. We konden de voorbije jaren aan verschillende verenigingen 1.000 euro van onze opbrengst schenken. Momenteel zijn we bezig voor onze projecten in India.”